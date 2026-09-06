بتخفيضات تصل لـ25%.. محافظ البحيرة تفتتح معرض «أهلاً مدارس» بدمنهور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض أمام سينما النصر بمدينة دمنهور، الذي يضم مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية والملابس والأدوات اللازمة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي المعرض ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف المراكز والمدن، بإجمالي 35 معرضًا، منها 15 معرضًا رئيسيًا و20 معرضًا فرعيًا، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجات أبنائها من خلال منافذ متعددة بمختلف أنحاء المحافظة.

وينظم المعرض الغرفة التجارية بالبحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وبالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم، ويستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر أجنحة المعرض، الذي يضم 20 شركة عارضة تقدم تشكيلة متنوعة من الملابس المدرسية والأحذية والحقائب والأدوات المكتبية، إلى جانب المستلزمات الدراسية التي تلبي احتياجات الطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

وتتوافر المنتجات بتخفيضات تصل إلى 25%، إلى جانب طرح عدد من المستلزمات بأسعار تنافسية، بما يوفر خيارات متنوعة أمام الأسر لتدبير احتياجات أبنائها قبل بدء الدراسة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن معارض «أهلاً مدارس» تمثل إحدى آليات التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والعارضين لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، مشيرةً إلى أهمية التوسع في إقامة المعارض بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في وصول الخدمات والسلع الأساسية إلى أكبر عدد من المواطنين.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة للمعرض، والتأكد من توافر وتنوع المنتجات، والالتزام بالأسعار والتخفيضات المعلنة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

ويستقبل المعرض المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وذلك حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وحضر الافتتاح اللواء خالد رسلان المشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، و محمد مسعود رئيس مركز ومدينة دمنهور، والأستاذ محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، و محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، دكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، اللواء احمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك.