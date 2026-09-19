دون تغيير.. سعر عيار 18 اليوم

شهد سعر أوسط أعيرة الذهب؛ استقرارًا في أول تعاملات اليوم السبت 19-9-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 18

جاء آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 18 الأوسط انتشارا 5447 جنيها للشراء و 5404 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب مساء اليوم استقرارا بمختلف الأعيرة الذهبية مع مستهل التداولات.

تحركات الذهب

وفقد الذهب مساء أمس الجمعة؛ نحو 20 جنيهًا من قيمته على مختلف الأعيرة الذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6355 جنيها.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و7205 جنيها للبيع.

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيها للبيع.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيها للبيع.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5447 جنيها للشراء و 5404 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4354 دولار للشراء و4353 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمي

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم ، متأثرة بارتفاع الدولار، بعدما رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع إشارته إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام.

وتداول الذهب قرب 4,270 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع بنحو 2% خلال الجلسات الثلاث السابقة، مع استعداد المستثمرين للقرار الذي كان متوقعًا على نطاق واسع. وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي توقعاته لمستوى الفائدة بنهاية عام 2026، إذ بلغ متوسط توقعات أعضاء اللجنة 4.1% مقارنة بـ3.8% في التوقعات السابقة، ما يعكس استمرار التوجه نحو تشديد السياسة النقدية.

واستقبلت الأسواق توجيهات الفيدرالي باعتبارها أكثر تشددًا، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف آجال الاستحقاق، بينما ارتفع الدولار. وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادةً على الذهب، نظرًا إلى أن المعدن لا يدر عائدًا لحائزيه.