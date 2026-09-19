30 غرزة في الرقبة عشان بيراقبني.. تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قتل جاره بالبساتين

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم «يوسف. أ. ع»، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل جاره والتعدي عليه باستخدام أداة حادة «كاتر»، إلى جلسة 20 أكتوبر 2026، في القضية رقم 11039 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة البساتين، والمقيدة برقم 1630 لسنة 2026 كلي حلوان.

30 غرزة في الرقبة تنقذ المجني عليه من الموت

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المجني عليه لجاره بترصد تحركاته والانتظار له داخل العقار، قبل أن يباغته أثناء نزوله على سلم العقار، ممسكًا بأداة حادة «كاتر»، محاولًا الاعتداء عليه وإزهاق روحه.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فوجئ المجني عليه بالمتهم يقف في مدخل العقار، وما إن شاهده حتى بادره بالاعتداء، موجهًا إليه ضربة باستخدام الأداة الحادة استقرت بمنطقة الرقبة، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ الخطورة، إلى جانب إصابات متفرقة بأنحاء جسده.

واستدعت الإصابة تدخلًا طبيًا عاجلًا، حيث خضع المجني عليه للعلاج، وأجريت له نحو 30 غرزة بمنطقة الرقبة، في إصابة كادت تودي بحياته.

وعقب الواقعة، جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المجني عليه، وفحص الأدلة والتحريات المتعلقة بالحادث.

كما ثبت من تقرير الطب النفسي سلامة القوى العقلية للمتهم، وعدم وجود ما يحول دون مسئوليته عن أفعاله، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وتستكمل محكمة جنايات التجمع نظر القضية في جلسة 20 أكتوبر المقبل، للفصل في الاتهامات المسندة إلى المتهم.