محافظ الغربية يؤكد دعم جامعة سمنود التكنولوجية باعتبارها صرحًا تعليميًا

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور محمد رمضان درويش، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والقائم بتسيير أعمال جامعة سمنود التكنولوجية، لبحث سبل دعم الجامعة وتعزيز دورها في إعداد كوادر مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن “جامعة سمنود التكنولوجية تمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وصرحًا تعليميًا نفخر به على أرض الغربية”، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الجامعة وتوفير سبل التعاون بما يعزز رسالتها التعليمية والتطبيقية.

تحرك تنفيذي عاجل

وهنأ المحافظ أسرة الجامعة والطلاب ببدء العام الجامعي الجديد، متمنيًا للدكتور محمد رمضان درويش التوفيق والسداد، ولجميع الطلاب عامًا جامعيًا حافلًا بالنجاح والتميز.