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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متى يبدأ شهر رجب 1448؟.. موعد رمضان بالتوقيتين الهجري والميلادي

موعد شهر رمضان
موعد شهر رمضان
خالد يوسف

أعلنت الحسابات الفلكية الصادرة عن معهد الفلك، عن تفاصيل موعد بداية شهر رجب لعام 1448 هجريًا، مبينة أن هلال الشهر يولد فلكياً فور حدوث الاقتران يوم الأربعاء 29 جمادى الآخرة، حيث توضح التقديرات أن غرة شهر رجب 1448 هجرياً ستوافق يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 ميلادياً، ومع اقتراب هذه الأيام المباركة، تتجه آمال المسلمين نحو النفحات الإيمانية العطرة التي تسبق شهر رمضان المعظم، وسط ترقب واسع لإعلان دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لتأكيد موعد بداية الشهر الفضيل رسميًا.

موعد ميلاد هلال شهر رجب 1448

تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رجب لعام 1448 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية و52 دقيقة قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأربعاء 29 جمادى الآخرة 1448 هجريا، الموافق 9 ديسمبر 2026 وهو يوم الرؤية.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن غرة شهر رجب 1448 هجريا تحل يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026، ليبدأ بذلك الشهر السابع في ترتيب شهور السنة الهجرية.

ويأتي تحديد بداية الشهور الهجرية وفقا لدورة القمر، حيث يعتمد التقويم الهجري على الأشهر القمرية التي ترتبط بحركة القمر ودورته حول الأرض.

موعد أول أيام رمضان وعيد الفطر 2027

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027، ومن المقرر أن يستمر الشهر الكريم وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال رمضان، إذ لا تمثل الحسابات الفلكية وحدها إعلانًا نهائيًا لبداية الشهر.

كما تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك لعام 2027 سيوافق يوم الأربعاء 10 مارس، على أن يتم تحديد الموعد النهائي وفق ثبوت هلال شهر شوال.


سبب تغير موعد رمضان من فصل إلى آخر

السبب الرئيسي وراء انتقال شهر رمضان بين فصول السنة هو الاختلاف بين طول السنة الهجرية والسنة الميلادية، فالسنة الهجرية تعتمد على الدورة القمرية، ويبلغ طولها نحو 354 يومًا تقريبًا، بينما تستند السنة الميلادية إلى الدورة الشمسية ويبلغ طولها نحو 365 يومًا.

وينتج عن هذا الاختلاف فارق يقارب 11 يومًا سنويًا، ولذلك يتقدم موعد رمضان في التقويم الميلادي من عام إلى آخر، ومع استمرار هذا التراجع التدريجي في التاريخ الميلادي، ينتقل شهر رمضان عبر فصول السنة المختلفة، فلا يظل مرتبطًا بفصل معين بصورة دائمة.

طرق رصد الهلال بالعين المجردة

- يظهر الهلال فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وتتم مراقبته في أول الشهر وليس آخره.

- التواجد في منطقة عالية بعيدة عن ضوضاء المدينة والعوائق الطبيعية مثل الجبال والتلال وناطحات السحاب، وكذلك العوامل الجوية مثل الرطوبة والغيوم والغبار وغيرها.

- تكون رؤية الهلال بعد الغروب مباشرة لأنه يظل فترة لا تقل عن نصف ساعة وتتعذر رؤية القمر بالعين المجردة بعد مرور 15 ساعة على بدء دورته حول الأرض، من المهم توافق علماء الفلك مع الفقهاء على رؤية الهلال.جط

موعد رمضان التوقيتين الهجري والميلادي شهر رجب 1448 الحسابات الفلكية هلال الشهر شهر رمضان المعظم دار الإفتاء المصرية

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