يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام أول أغسطس الأنجولي، في كأس الكونفدرالية غداً السبت، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي.

المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي و«أول أغسطس»

ويبدأ المؤتمر الخاص بالأهلي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بحضور الكابتن سامي قمصان، المدير الفني، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، للحديث عن استعدادات الأهلي للمباراة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام الخاصةبالمباراة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.