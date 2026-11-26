استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، دون تسجيل أي تغيير يُذكر، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة في بنك مصر.

أسعار العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقر سعر تداول الريال السعودي اليوم علي ارتفاعات إغلاق أمس ليسجل 14.48 جنيه للشراء، و14.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.86 جنيه للشراء و14.90 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك مصر

ووصل سعر شراء الريال القطري لنحو 14.16 جنيه وسعر بيعه 15.02 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 173.43 جنيه للشراء و177.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في بنك مصر

وسجل الدينار البحريني حوالي 142.80 جنيه للشراء و145.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في بنك مصر

أما الدينار الأردني فبلغ 76.57 جنيه للشراء و77.30 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في بنك مصر

سجل الريال العماني 139.95 جنيه للشراء و142.15 جنيه للبيع.

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