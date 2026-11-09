والد محمود ممدوح يحتفل بانضمام نجله لمنتخب مصر برسالة مؤثرة

احتفل والد محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، بانضمام نجله إلى منتخب مصر، موجّهًا له رسالة دعم وفخر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد استدعائه لتمثيل الفراعنة.

محمود ممدوح

ونشر والد اللاعب صورة تجمعه بنجله، وأشاد بالمجهود الذي يبذله خلال مشواره الكروي، مؤكدًا أنه كان يحرص على الدعاء له في كل صلاة، ويتمنى له التوفيق والنجاح في خطواته المقبلة.

وقال في رسالته: «فعلاً دعواتها في كل صلاة ليها وتعبها ولفها وراك في كل مكان كنت بتلعب فيه لغاية الوقت ده وهي بتدعي ليك ربنا يكرمك يا حبيبي كمان عشان تعبها ده ومن تقدم إلى تقدم إن شاء الله».