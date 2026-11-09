شوبير يوجه رسالة قوية لمحمود ممدوح: أمسك في الفرصة بإيدك وأسنانك

وجه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة خاصة إلى محمود ممدوح، قبل انضمامه إلى صفوف منتخب مصر، مطالبًا إياه باستغلال الفرصة وإثبات قدراته، وعدم التعامل مع نفسه باعتباره لاعبًا صغيرًا أو أقل من زملائه داخل المنتخب.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «أوعى تروح المنتخب وأنت متخيل أنك لاعب صغير، لأ لأ، أنت لاعب كويس ومحترم ومهم، وبإيدك تعلي من مكانتك وتثبت نفسك وتحجز مكانك كأساسي في المنتخب».

وأضاف: «التاريخ ممكن تصنعه والدنيا ممكن تتفتح قدامك، لكن بشرط أنك تمسك في الفرصة بإيدك وأسنانك»، مستشهدًا بتجربة محمود ممدوح مع ما حدث مع مصطفى زيزو عندما انضم إلى المنتخب لأول مرة، مؤكدًا أهمية استغلال الفرصة لإثبات الذات وفرض الاسم داخل صفوف الفراعنة.