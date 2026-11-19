أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناصف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي حكمًا مساعدًا أول، ونور الدين سعيدحكما مساعدا ثانيا وشاهندا المغربي حكمًا رابعًا.

كما يتولى محمد نهاد مسؤولية حكم تقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه حسني سلطان في غرفة الفيديو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.