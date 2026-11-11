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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتز البطاوي: تعاقد سيراميكا كليوباترا مع مؤمن سليمان يأتي في ظل سعي الإدارة لـ المنافسة

مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
عبدالله هشام

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع الكابتن مؤمن سليمان، مديرًا فنيًا للفريق الاول لكرة القدم، خلفًا للكابتن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، أن التعاقد مع الكابتن مؤمن سليمان، يأتي في إطار توافق الطموحات  المنشودة بين الطرفين، في ظل سعي إدارة النادي على الاستمرار في المنافسة، على كل البطولات المحلية، والوصول لشرف تمثيل مصر في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، ورغبة الكابتن مؤمن سليمان في العمل على مشروع طويل الأمد، مع أحد الأندية الكبرى في مصر، يواصل من خلاله تحقيق المزيد من النجاحات التي حققها على  المستوىين المحلي، والعربي، وأخرها تجربته الناجحة مع
الكرمة العراقي، متصدر الدوري المحلي

وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا كالتالي

سعد سمير مديرًا الكرة

مومن سليمان مديرًا فنيًا

عمر فتحي مدربًا عامًا

حسن الشامي مدربًا

محمود شفيق مدربًا لحراس المرمي

أندرو  كاسبرزاك معدًا بدنيًا

يوسف يسري محللًا للأداء

محمد معتز محللًا للأداء

دكتور فريد رضوان رئيسًا للجهاز الطبي

محمد شافعي أخصائيًا للتأهيل

نادي سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا مؤمن سليمان منتخب مصر علي ماهر

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