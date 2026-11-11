محمد صلاح قائدًا لمنتخب مصر في عهد علي ماهر .. تعرف على الترتيب

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، في أول ظهور للفراعنة تحت قيادة المدير الفني الجديد علي ماهر.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في بداية مشوار علي ماهر مع المنتخب، بعدما تولى المسؤولية رسميًا بقرار من اتحاد الكرة المصري، خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، الذي وجه الاتحاد الشكر له.

قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

وكان علي ماهر قد أعلن قائمته الأولى استعدادًا لمعسكر نوفمبر الجاري، وشهدت القائمة غياب إمام عاشور، مقابل ضم محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب عودة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

ترتيب قادة منتخب مصر في معسكر نوفمبر

وكشف مصدر عن ترتيب قادة منتخب مصر خلال المعسكر الحالي، حيث يتصدر محمد صلاح قائمة القادة، يليه رامي ربيعة في المركز الثاني، ثم محمود حسن تريزيجيه ثالثًا، وكريم حافظ رابعًا، بينما جاء محمد هاني في المركز الخامس.

موقف منتخب مصر في التصفيات

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على جنوب السودان في الجولة الثانية.