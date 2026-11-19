اقترب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة إلى حسابات الجهاز الفني بعد فترة من الغياب عن المشاركة في المباريات شهدت ابتعاده عن الفريق في آخر 4 مواجهات لأسباب تنوعت بين الإصابة والقرارات الفنية للمدير الفني الحسين عموتة.

وبدأت أزمة غياب إمام عاشور عقب مشاركته في مواجهة كيتارا الأوغندي التي أقيمت في أوغندا بعدما تعرض لبعض الالتهابات ليبتعد عن الملاعب خلال الفترة التالية قبل أن تتواصل فترة استبعاده من الحسابات الفنية للفريق.

وغاب لاعب الأهلي عن آخر 4 مباريات أمام كيتارا الأوغندي في بطولة الكونفدرالية، والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر، ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والسكة الحديد في كأس مصر حيث جاء غيابه نتيجة الإصابة في بعض الفترات إلى جانب الرؤية الفنية للجهاز الفني في مباريات أخرى.

ولم يكن الجانب البدني السبب الوحيد وراء ابتعاد إمام عاشور، إذ جاء استبعاده أيضًا بقرار من الحسين عموتة الذي لم يكن راضيا عن المستوى الذي قدمه اللاعب خلال مشاركاته الأخيرة خاصة في مواجهة القناة ليقرر منحه فرصة للابتعاد عن المشاركة واستعادة مستواه الفني والبدني.

وفي المقابل، يستعد إمام عاشور للعودة إلى التدريبات الجماعية بعدما أدى مناسك العمرة الأربعاء الماضي برفقة زوجته ووالده على أن ينتظم في تدريبات الأهلي الخميس، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موقف الحسين عموتة إتجاه أمام عاشور

وتتجه نية الحسين عموتة إلى الاستعانة بإمام عاشور ضمن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، في ظل رغبة الجهاز الفني في استعادة جميع العناصر المتاحة قبل المباراة المرتقبة التي تمثل أهمية كبيرة في مشوار الفريق نحو المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.