نشرت الجريدة الرسمية، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3312 لسنـة 2026 ، الذي ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ تقــــــرر :

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​⁠​( المــادة الأولى ) : تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ حمدى أحمد محمد رضوان) بمساحة 874م2 ضمن القطعتين رقمى (53 و54) بحوض خرس حمد نمرة (26) زمام قرية الشيخ مرزوق ناحية قرية أولاد عليو التابعة للوحدة المحلية لمركز البلينا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة أحمد أبو نوبة الابتدائية المشتركة .

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( المــادة الثانية ) : يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

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