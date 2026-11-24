​في ظل الجهود المستمرة لحماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على حقوقهم المالية المقررة قانوناً، يواجه بعض العاملين تحديات تتعلق بعدم التزام بعض المنشآت بتطبيق قرار "الحد الأدنى للأجور".

ولمساعدة العمال في معرفة الطرق القانونية والرسمية لاسترداد حقوقهم، نقدم هذا الدليل الإرشادي حول كيفية وأماكن تقديم الشكوى والخطوات الواجب اتباعها.

أين تتقدم بالشكوى؟

و​إذا امتنعت شركتك عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يمكنك التقدم بشكواك الرسمية عبر إحدى الجهتين التاليتين:

​مكتب العمل: التابع لمقر الشركة.

​منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

​خطوات تقديم الشكوى

و​لضمان قبول الشكوى وسرعة فحصها، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

​التوجه إلى مكتب العمل المختص.

​تقديم بياناتك الشخصية وبيانات الشركة.

​توضيح قيمة راتبك الحالي والمخالفة بوضوح.

​إرفاق المستندات التي تثبت علاقة العمل وقيمة الأجر.

​احتفظ برقم الشكوى لمتابعتها لاحقاً.

​قنوات التواصل الإلكتروني والساخن

و​تسهيلاً على المواطنين والعمال في تقديم بلاغاتهم وشكاواهم من أي مكان، خصصت الجهات المعنية وسائل اتصال مباشرة:

​الموقع الإلكتروني لتقديم الشكاوى: www.shakwa.eg ​الخط الساخن: 16528

​الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه اعتباراً من يناير 2027

و​في خطوة جديدة لدعم العاملين وتحسين مستويات الدخول في ظل جهود الحماية الاجتماعية، كانت أعلنت الحكومة عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص ليصبح 8500 جنيه مصري، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027.

و​يأتي هذا القرار في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وممثلي أطراف العمل من عمال وأصحاب أعمال لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق العاملين ويدعم استقرار المنشآت الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتحفيز السوق العملي.

​ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة في إرسال الكتب الدورية والتوجيهات اللازمة لكافة المديريات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار في المواعيد المحددة، مع متابعة التطبيق ميدانياً لضمان استفادة العاملين المستهدفين بالقطاع الخاص من هذه الزيادة.