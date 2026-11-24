​أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع الشركة والوكيل الرسمي لعلامة «أودي» في مصر، عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من سيارات طراز أودي Q3 (Audi Q3) من موديلات 2019 حتى 2025، وذلك لاحتمالية وجود عيب فني في مسمار تثبيت علبة التوجيه قد يتسبب في تآكله، حرصًا على ضمان سلامة المركبات المتداولة بالأسواق وحماية أرواح المستهلكين.

​تفاصيل العيب الفني ومخاطره على القيادة

و​أوضح الجهاز في بيان رسمي ، أن الاستدعاء يستهدف فحص السيارات المشمولة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وفقًا لنتائج الفحص، مشيرًا إلى أن خطورة العيب تتمثل في احتمالية تعرض مسمار التثبيت للانكسار نتيجة التآكل، مما يؤدي إلى فقدان إحدى نقاط تثبيت علبة التوجيه.

​وحذر البيان ، من أنه مع استمرار أحمال التشغيل، قد يتسبب هذا الخلل في تلف أو كسر جسم علبة التوجيه بالكامل، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على كفاءة نظام التوجيه واستجابة السيارة، وقد يصل إلى فقدان القدرة على التحكم في اتجاهها، بما يرفع من مخاطر وقوع الحوادث على الطرق.

​مؤشرات التحذير وإرشادات عاجلة للملاك

و​حدد جهاز حماية المستهلك أبرز العلامات التي قد تشير إلى وجود المشكلة في السيارة، وتتمثل في:

​سماع أصوات طرق أو خبط معدني غير معتاد صادرة من المحور الأمامي للسيارة.

​ملاحظة تغير غير طبيعي في استجابة نظام التوجيه أثناء القيادة.

​وأهاب الجهاز بمالكي الطرازات والموديلات المشار إليها سرعة التواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 19525 للتحقق من مدى خضوع سياراتهم لحملة الاستدعاء وتحديد موعد الفحص، مشددًا على أنه في حال ظهور أي من المؤشرات التحذيرية المذكورة، يُنصح بالتوقف الفوري في مكان آمن والتواصل مع الشركة قبل مواصلة القيادة.

​رقابة مستمرة لضمان التزام الوكلاء

​من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع عن كثب كافة حملات الاستدعاء بالتنسيق مع الشركات والوكلاء المعنيين، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والفنية اللازمة وفق الضوابط المعتمدة، مشددًا على استمرار المتابعة الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين أو سلامتهم.

5 شروط للحصول على سيارة ضمن مبادرة «تحيا مصر» للشباب

وتحظى مبادرة توفير السيارات للشباب بالتعاون بين صندوق «تحيا مصر» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام واسع، لما تقدمه من مزايا وتسهيلات تمويلية وإعفاءات من الجمارك والضرائب، تتيح للشباب امتلاك وسيلة نقل ومصدر رزق ثابت دون أعباء مالية مبالغ فيها.

مزايا المبادرة وأهدافها التنموية

وتستهدف المبادرة بالأساس فئة الشباب الباحثين عن عمل والراغبين في إقامة مشروعات نقل تجارية أو خدمية (مثل سيارات النقل المبرد، والربع نقل، وسيارات التاكسي).

وتوفر لهم سيارات مُجهزة بأسعار مخفضة مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، فضلاً عن إتاحة نظم سداد ميسرة بفائدة بسيطة وفترات سماح مناسبة تضمن قدرة الشاب على تشغيل المشروع وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ.