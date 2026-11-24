​في ظل التسارع الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات مثل ChatGPT وClaude وGemini، برزت أداة Instinct كفكرة مختلفة تركز على التنفيذ العملي المباشر دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة أو كتابة أوامر تقنية معقدة.

وتعتمد هذه الأداة على التواصل المباشر مع المستخدم عبر تطبيق «واتساب»، لتعمل كمساعد شخصي يتلقى الطلبات وينفذ المهام اليومية والمهنية تلقائيًا.

​وتتميز فكرة الأداة بجمعها بين سهولة الدردشة الفورية والقدرة على الربط والتنفيذ، ما يجعلها مناسبة لأصحاب الأعمال، والمستقلين، والموظفين، وحتى لتنظيم الشؤون الشخصية اليومية.

​6 مجالات رئيسية و40 مهمة عملية تنفذها أداة Instinct

و​تتنوع الاستخدامات العملية للأداة لتغطي مختلف جوانب اليوم، ويمكن تقسيم أبرز 40 مهمة تتيحها الأداة إلى ستة محاور رئيسية:

​1. تنظيم اليوم وإدارة الوقت

و​تعمل الأداة كمنظم شخصي يتابع جدولك اليومي وأهدافك باستمرار، ومن أبرز المهام في هذا الجانب:

​إرسال خطة اليوم تلقائيًا كل صباح في الساعة الثامنة من واقع التقويم (Calendar). ​إدراج مواعيد الصلاة في التقويم وضمان عدم تعارض أي اجتماعات معها. ​التذكير بالورد اليومي بعد الفجر وتسجيل موضع التوقف. ​إرسال تقرير أسبوعي كل يوم جمعة بما تم إنجازه وما تم تأجيله.

​استخراج الفواتير والاشتراكات التي اقترب موعد تجديدها من البريد الإلكتروني. ​تقسيم الأهداف الكبيرة على مدار الشهر مع التذكير اليومي بها، وإعادة التذكير ليلًا بالمهام التي لم تُنجز نهارًا.

​2. إدارة البريد الإلكتروني والرسائل

و​تختصر الأداة ساعات طويلة من فرز الرسائل والرد عليها، من خلال:

​تلخيص الرسائل الإلكترونية المهمة لليوم في 5 سطور فقط.

​رصد الرسائل التي تنتظر ردًا منذ أكثر من 3 أيام. ​صياغة مسودات الردود على الإيميلات وعرضها للمراجعة قبل الإرسال. ​كتابة رسائل اعتذار مهنية عن الأعمال دون خسارة العميل. ​ترجمة الرسائل الواردة باللغة الإنجليزية وصياغة الرد المناسب عليها. ​عزل الرسائل الإعلانية والترويجية وإبقاء الرسائل التي تتطلب إجراءً أو ردًا.

​3. إدارة الأعمال والعملاء والمشاريع

كما ​تمثل الأداة سكرتيرًا تنفيذيًا لمتابعة تفاصيل الشغل والعملاء، حيث يمكنها:

​تجميع رسائل العميل المتفرقة بين «واتساب» والبريد الإلكتروني في ملخص عمل واحد (Brief) وتحديد النواقص. ​إعداد عروض الأسعار والفواتير متضمنة المبالغ وتفاصيل العمل. ​جدولة رسائل المتابعة (Follow-up) للعملاء الذين لم يردوا على العروض في مواعيد محددة، وتذكيرهم بمواعيد التسليم قبلها بيوم. ​مراجعة مراسلات المشاريع لتحديد المهام المعلقة ومن ينتظر الرد من الطرف الآخر. ​تلخيص آخر مستجدات الاجتماعات واستخراج أهم 3 قرارات قبل موعد الاجتماع التالي.

​تحويل الملاحظات العشوائية إلى قائمة مهام واضحة تحدد المسؤول عن كل مهمة وموعدها. ​حل تعارض مواعيد الاجتماعات باقتراح أوقات بديلة وصياغة رسائل الاعتذار. ​البحث في الملفات عن عروض سابقة وجدولة إرسالها في الصباح الباكر، بالإضافة إلى البحث عن فرص عمل ومشاريع جديدة في مجال المستخدم وترشيح أفضل 5 فرص.

​4. صناعة المحتوى والأفكار التسويقية

بل و​تساعد الأداة صناع المحتوى والمسوقين في التخطيط والإبداع عبر:

​توليد 5 أفكار لحملات تسويقية والمفاضلة بينها لاختيار الأقوى. ​تقييم الأفكار الإبداعية من منظور المدير الإبداعي (Creative Director) وكشف نقاط الضعف فيها. ​إعداد خطة محتوى أسبوعية كاملة لصفحات الأعمال. ​تحليل 3 منافسين من حيث نوعية المحتوى ومواعيد النشر واكتشاف الفرص المتاحة. ​كتابة 10 جمل افتتاحية جذابة (Hooks) لمقاطع الفيديو القصيرة (Reels)، وصياغة نصوص المنشورات باللهجة العامية.

​تقييم الأدوات والتطبيقات الجديدة ومدى ملاءمتها لطبيعة عمل المستخدم.

​5. التعلم الذاتي وتطوير المهارات

و​تحوّل الأداة الدردشة إلى مساحة تعليمية تفاعلية من خلال:

​تقسيم خطط تعلم المهارات (مثل برنامج Excel) إلى دروس يومية مدتها 20 دقيقة على مدار شهر. ​تحويل الدروس والمواد التعليمية إلى أسئلة تفاعلية وطرحها سؤالًا تلو الآخر. ​تلخيص المقالات الطويلة في 10 نقاط عملية قابلة للتطبيق. ​البحث عن دراسات حالة لـ 3 شركات واجهت مشكلات مشابهة وكيفية تعاملها معها.

​ممارسة المحادثة باللغة الإنجليزية عبر الرسائل مع تصحيح الأخطاء اللغوية بعد كل رد.

​6. التخطيط للحياة الشخصية والترفيه

و​لا تقتصر قدرات الأداة على العمل فقط، بل تمتد لتسهيل تفاصيل الحياة اليومية، مثل:

​البحث عن 3 عيادات قريبة تتناسب مواعيدها مع أوقات فراغ المستخدم قبل تأكيد الحجز. ​التخطيط لنزهة نهاية الأسبوع لشخصين بميزانية محددة (مثل 500 جنيه) مع توفير خطة بديلة في حال الزحام. ​المقارنة بين 3 وجهات أو رحلات لعطلة نهاية الأسبوع من حيث التكلفة الإجمالية، سياسة الحقائب، ووقت الوصول.