​تواصل أسعار الدواجن ومشتقاتها تراجعها الملحوظ في الأسواق ومحال البيع للمستهلكين، ما يمنح الأسر متنفسًا جديدًا في تكلفة شراء البروتين اليومي، وسط عروض تنافسية على الشراء بالكميات تقلل من متوسط سعر الكيلو الواحد بشكل أكبر.

​أسعار الدواجن الحية اليوم في الأسواق

و​سجلت قائمة أسعار الدواجن والطيور المختلفة المستويات التالية:

​الدواجن البيضاء: 75 جنيهًا للكيلو، فيما ينخفض السعر في عروض الشراء بالكميات ليصل سعر الـ 10 كيلوجرامات إلى 650 جنيهًا (بمتوسط 65 جنيهًا للكيلو).

​الدواجن البلدي: 100 جنيه للكيلو، ويصل سعر الـ 10 كيلوجرامات إلى 900 جنيه.

​الدواجن البلدي الصعيدي: 130 جنيهًا للكيلو.

​فراخ بلدي حشو: 130 جنيهًا للكيلو.

​الفراخ العتاقي: يبلغ سعر الـ 5 دجاجات (بوزن 1.5 كجم للواحدة) نحو 500 جنيه.

​أسعار البط والرومي والحمام والأرانب

و​شهدت باقي أصناف الطيور واللحوم البيضاء استقرارًا عند المستويات التالية:

​البط البلدي: 130 جنيهًا للكيلو.

​الرومي البلدي: 150 جنيهًا للكيلو.

​الوز الشامورت: 120 جنيهًا للكيلو.

​الحمام الجامبو: 220 جنيهًا للزوج.

​الأرانب البلدي: 130 جنيهًا للكيلو.

​أسعار أجزاء ومصنعات الدواجن (البانيه والأوراك)

كما ​انخفضت أسعار أجزاء الدواجن ومشتقاتها لتسجل:

​البانيه: 200 جنيه للكيلو، و550 جنيهًا للـ 3 كيلوجرامات.

​الشيش طاووق: 190 جنيهًا للكيلو، و499 جنيهًا للـ 3 كيلوجرامات.

​شاورما الدجاج: 190 جنيهًا للكيلو، و499 جنيهًا للـ 3 كيلوجرامات.

​الأوراك: 80 جنيهًا للكيلو، و375 جنيهًا للـ 5 كيلوجرامات، و700 جنيه للـ 10 كيلوجرامات.

​الدبابيس: 120 جنيهًا للكيلو، و500 جنيه للـ 5 كيلوجرامات.

​الصدور بالعظم: 120 جنيهًا للكيلو، و500 جنيه للـ 5 كيلوجرامات.

​الحمام الكداب: 120 جنيهًا للكيلو، و500 جنيه للـ 5 كيلوجرامات.

​الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو، و200 جنيه للـ 2.5 كيلوجرام.

​الأجنحة (وينجز): 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن في البورصة الرسمية (تسليم أرض المزرعة)

وفي مقابل الأسعار بالمحلات، ​سجلت تعاملات بورصة الدواجن الرئيسية استقرارًا ملحوظًا في أسعار البيع من المزارع، وجاءت كالتالي:

​الدواجن البيضاء: تراوح سعر الكيلو في البورصة بين 63 و64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلك في المحال التجارية بمتوسط يتراوح بين 74 و75 جنيهًا وفقًا لتكاليف النقل والمنطقة.

​دواجن الساسو: سجلت في المزارع والبورصة ما بين 80 و81 جنيهًا للكيلو.

​الدواجن البلدي: استقر السعر المعلن في البورصة عند 100 إلى 101 جنيه للكيلو.

​دواجن الأمهات: تراوح سعر الكيلو في المزرعة ما بين 58 و65 جنيهًا حسب النوع.