حسام موافي يكشف سر تفوقه الدراسي.. المشي أثناء المذاكرة والمراجعة المستمرة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مجموعة من الأسرار والنصائح التي ساعدته على التفوق الدراسي، مؤكدًا أن النجاح يحتاج إلى اتباع أساليب فعالة في المذاكرة والمراجعة المستمرة.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه كان يفضل المشي داخل الغرفة أثناء المذاكرة، لأن الحركة كانت تساعده على التركيز وتقليل الشرود، مع الجلوس من وقت لآخر.

وشدد على أهمية مراجعة المعلومات بعد دراستها بأيام، وعدم الاكتفاء بقراءتها مرة واحدة والانتظار حتى موعد الامتحان، مشيرًا إلى ضرورة اختبار الطالب لنفسه لمعرفة مدى استيعابه لما درسه.

كما نصح بالاعتماد على الكتابة بدلًا من القراءة والترديد فقط، لأنها تساعد على قياس مستوى الفهم وتحديد المعلومات التي تحتاج إلى مزيد من المراجعة، متمنيًا للطلاب تحقيق التفوق والالتحاق بكلية الطب.