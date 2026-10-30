قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء المجر: أوروبا كافة تثمن دور مصر في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته المجرية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
دون تغيير.. سعر العملات العربية في البنوك الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
استنفار أمني حول منتجع ترامب في فلوريدا.. نشر منظومات دفاع جوي تحسبا لتهديدات محتملة من إيران
تعادل بترول أسيوط والجونة 1-1 في الدوري
الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع المجر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جدو: بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري.. ونتمنى حسم البطولة هذه المرة
الرئيس السيسي يغادر بودابست عقب اختتام زيارته الرسمية للمجر
السيسي: لا سلام مستداما في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية
100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يكشف التحاليل الضرورية للاطمئنان على الصحة ويحذر المدخنين

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية للاطمئنان على صحة الجسم، وعدم انتظار ظهور الأعراض لاكتشاف الأمراض، موضحًا أن بعض المشكلات الصحية قد تتطور دون علامات واضحة في بدايتها.

ونصح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بإجراء مجموعة من التحاليل بصورة دورية، تشمل وظائف الكبد والكلى والغدة الدرقية، وقياس السكر والكوليسترول، إلى جانب صورة الدم الكاملة.

وأوضح أن اضطرابات الغدة الدرقية وارتفاع الكوليسترول وبعض مشكلات الكلى قد لا يصاحبها أعراض في المراحل الأولى، مؤكدًا: «إحنا ما نستناش الأعراض، لازم نطمن على صحتنا بالتحاليل».

كما شدد على ضرورة اهتمام المدخنين بصحة الرئة والإقلاع عن التدخين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لافتًا إلى أهمية الفحص الطبي الشامل «الشيك أب» في اكتشاف المشكلات الصحية مبكرًا قبل تطورها.

حسام موافي التدخين الكلى الغدة الدرقية الكوليسترول الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي وكندا

الاتحاد الأوروبي وكندا يتفقان على تعزيز الاستثمار في المعادن الحيوية

الصين وسويسرا

الصين وسويسرا توقعان بروتوكولا لتطوير اتفاقية التجارة الحرة

وصول أول قوات جزائرية إلى النيجر

بعد قرار تبون.. وصول أول قوات جزائرية إلى النيجر في تحرك عسكري غير مسبوق منذ 1973

بالصور

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد