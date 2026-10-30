حسام موافي يكشف التحاليل الضرورية للاطمئنان على الصحة ويحذر المدخنين

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية للاطمئنان على صحة الجسم، وعدم انتظار ظهور الأعراض لاكتشاف الأمراض، موضحًا أن بعض المشكلات الصحية قد تتطور دون علامات واضحة في بدايتها.

ونصح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بإجراء مجموعة من التحاليل بصورة دورية، تشمل وظائف الكبد والكلى والغدة الدرقية، وقياس السكر والكوليسترول، إلى جانب صورة الدم الكاملة.

وأوضح أن اضطرابات الغدة الدرقية وارتفاع الكوليسترول وبعض مشكلات الكلى قد لا يصاحبها أعراض في المراحل الأولى، مؤكدًا: «إحنا ما نستناش الأعراض، لازم نطمن على صحتنا بالتحاليل».

كما شدد على ضرورة اهتمام المدخنين بصحة الرئة والإقلاع عن التدخين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لافتًا إلى أهمية الفحص الطبي الشامل «الشيك أب» في اكتشاف المشكلات الصحية مبكرًا قبل تطورها.