حسام موافي يحذر الطلاب من الهاتف المحمول: يسرق 4 ساعات يوميا دون أن تشعر

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الطلاب من الإفراط في استخدام الهاتف المحمول خلال فترات المذاكرة، مؤكدًا أنه من أبرز أسباب إهدار الوقت وضعف التركيز.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الهاتف المحمول قد يستنزف من 3 إلى 4 ساعات يوميًا دون أن يشعر الطالب، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب يجلسون للمذاكرة لساعات طويلة، لكنهم يكتشفون أن الهاتف سرق جزءًا كبيرًا من وقتهم.

ونصح موافي الطلاب بضرورة الابتعاد عن الهاتف أثناء المذاكرة، والتركيز في تحقيق أهدافهم الدراسية، خاصة الراغبين في الالتحاق بكلية الطب.