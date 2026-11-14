محافظ القاهرة يبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية

بحث الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مع الدكتور مهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين والوفد المرافق له، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة، ونقابة المهندسين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والهندسية الت خطط المحافظة التنمويي تمتلكها النقابة في دعمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بمكتب محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة اليوم /السبت/، حيث ضم وفد نقابة المهندسين، المهندس رضا الشافعي وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد بالنقابة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين، باعتبارها بيت الخبرة الهندسي الذي يضم نخبة من الكوادر والخبرات المتخصصة، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بهذه الخبرات في دعم المشروعات التي تنفذها المحافظة بمختلف المجالات.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين حرص النقابة على التعاون مع محافظة القاهرة، والمساعدة بإمكاناتها وخبراتها الهندسية والفنية للمساهمة في جهود التنمية والتطوير الجارية بالعاصمة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى نقيب المهندسين لمحافظ القاهرة درع النقابة تقديرًا لجهوده في تطوير القاهرة، ورفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بها.