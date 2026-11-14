صلاح رابعا.. الهدافون التاريخيون للمنتخبات الأفريقية

اقترب محمد صلاح، نجم فريق طرابزون سبور التركي، من مواطنه حسام حسن، في عدد الأهداف الدولية مع منتخب الفراعنة.

وسجل محمد صلاح ثنائية في فوز منتخب بلاده على مالاوي، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 68 مع منتخب مصر ويسبقه حسام حسن، المدير الفني السابق ونجم الفراعنة السابق، بـ 69 هدفا.

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم في أفريقيا كالتالي:

1- جودفري تشيتالو - زامبيا – 79 هدفا

2- كينا فيري – مالاوي – 71 هدفا

3- حسام حسن - مصر - 69 هدفا

4- محمد صلاح - مصر - 68 هدفا

5- ديديه دروجبا - كوت ديفوار - 65 هدفا

6- صامويل إيتو - الكاميرون - 56 هدفا

7- أسامواه جيان – غانا – 51 هدفا

8- ساديو ماني – السنغال – 47 هدفا

9- إسلام سليماني – الجزائر – 46 هدفا

10- رشيدي يقيني – نيجيريا – 37 هدفا