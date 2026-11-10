وزير الشباب يهنئ آلاء تامر ببرونزية دفع الجلة بأولمبياد الشباب بدكار 2026

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللاعبة الاء تامر، لاعبة المنتخب القومي لألعاب القوى، بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «دكار 2026».

وأعرب الوزير عن سعادته بما حققته اللاعبة، مؤكداً أن هذه الميدالية ثمرة جهد والتزام وتدريب منتظم، وتعكس ما يتمتع به الشباب المصري من موهبة وقدرة على المنافسة على أعلى المستويات.

وتقدم الوزير بخالص التهنئة إلى الجهاز الفني والإداري والأجهزة المعاونة للمنتخب القومي على ما بذلوه من جهد في إعداد اللاعبة، كما هنأ الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فوده، مثمناً دوره في دعم اللاعبين وتطوير اللعبة ورعاية المواهب الشابة.