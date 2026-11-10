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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي أردني يكشف حقيقة عودة حسام حسن لتدريب منتخب الأردن

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي الأردني عوني فريج أن الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عودة حسام حسن لتدريب منتخب الأردن خلال الفترة المقبلة، جاءت بعد قرار إعفائه من تدريب منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأردني لم يدخل في أي اتصالات مع المدرب المصري حتى الآن.

وقال عوني فريج، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة Modern MTI، إن اسم حسام حسن تردد بقوة في الأوساط الإعلامية والجماهيرية الأردنية خلال الأيام الماضية، خاصة بعد قرار إعفائه من تدريب منتخب مصر.

وأضاف أن الاتحاد الأردني تعاقد مع المدرب المغربي بادو الزاكي لقيادة المنتخب، لكن تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية لمدة عام، وعدم وجود برنامج مقبل للمنتخب، ساهما في انتشار الشائعات، خاصة أن عقد المدرب المغربي يمتد لمدة عام واحد وكان مرتبطًا بالبطولة.

وتابع أن نائب رئيس الاتحاد الأردني، مروان جمعة، أكد عدم وجود أي اتصالات بين الاتحاد وحسام حسن، رغم إعادة طرح اسم المدرب المصري بسبب تجربته السابقة مع المنتخب الأردني، والتي شهدت تحقيق نتائج مميزة وإحداث نقلة نوعية.

وأوضح فريج أن الكرة الأردنية مرتبطة تاريخيًا ووجدانيًا بالكرة المصرية، خاصة من خلال تجربة الراحل محمود الجوهري، الذي قاد المسيرة الذهبية للكرة الأردنية في عام 2004.

وأشار إلى أن تجربة الجوهري مع المنتخب الأردني لن تتكرر بسهولة، مؤكدًا أن الكرة الأردنية شهدت تطورًا كبيرًا، وارتفع سقف طموحاتها، بعدما انتقلت تدريجيًا من مرحلة المشاركة إلى المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وقال إن الفترة التي تولى خلالها محمود الجوهري تدريب المنتخب الأردني كانت المحطة الأبرز في تاريخ الكرة الأردنية، بسبب خبراته الكبيرة والنتائج التي حققها، مؤكدًا أنه ترك انطباعًا مميزًا لدى الجماهير والإعلام الرياضي في الأردن.

وأضاف أن استمرار الجوهري لسنوات أطول مع المنتخب الأردني كان من الممكن أن يسهم في بناء قاعدة أكبر من اللاعبين المميزين، الذين يدعمون المنتخبات الوطنية، خاصة أنه كان صاحب الفضل في إطلاق العديد من المشروعات والمراكز الكروية خلال فترة وجوده.

عوني فريج يشيد بتجربة عماد النحاس مع الوحدات

وتطرق الإعلامي الأردني للحديث عن تجربة عماد النحاس مع فريق الوحدات، مؤكدًا أنه الخيار المناسب لقيادة الفريق، رغم توليه المسؤولية في توقيت صعب وافتقاد النادي عددًا كبيرًا من نجومه.

وقال فريج إن عماد النحاس يعمل في ظروف صعبة، ولا يمتلك جميع الأدوات والعناصر القوية التي تساعده على تنفيذ أفكاره، لكنه نجح في إحداث نقلة نوعية في نتائج الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية.

وأضاف أن الوحدات كان يحتل أحد المراكز المتأخرة في جدول الترتيب، لكن المدرب المصري نجح في تحسين وضع الفريق، وتقديم مستويات لاقت إشادة الإعلام والجماهير الأردنية.

وتابع أن عماد النحاس سيعمل خلال فترة الانتقالات الشتوية على تدعيم صفوف الوحدات بمجموعة من اللاعبين، لتعويض النقص في بعض المراكز، وعلى رأسها خط الهجوم، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا أكبر في أداء الفريق.

عوني فريج يكشف سر نجاح حسام حسن مع منتخب الأردن

وعن تجربة حسام حسن السابقة مع المنتخب الأردني، أكد فريج أن المدرب المصري كان تلميذًا للراحل محمود الجوهري، وأن الأمير علي بن الحسين كان متحمسًا للتعاقد معه بناءً على توصية الجوهري.

وأضاف أن الجوهري وصف حسام حسن بأنه مدرب شجاع ومقدام، ويمتلك القدرة على المبادرة واتخاذ القرارات، وهو ما شجع المسؤولين الأردنيين على التعاقد معه.

وأوضح أن حسام حسن قدم تجربة ناجحة مع المنتخب الأردني، وكان يتميز بالحزم في التعامل مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن الجماهير الأردنية تقدر المدرب الذي يمتلك شخصية قوية ولا يسمح بتجاوز حدود العلاقة بينه وبين لاعبيه.

وتابع أن تجربة حسام حسن كانت ناجحة، وأنه يتمنى تكرارها مستقبلًا، لكنه استبعد عودته لتدريب المنتخب الأردني في الوقت الحالي، خاصة أن بادو الزاكي لم يحصل على فرصته الكاملة، ولم يمضِ على تعيينه سوى نحو ثلاثة أشهر.

واختتم عوني فريج تصريحاته بالحديث عن تجربة اللاعبين المصريين في الدوري الأردني، مؤكدًا أنها تجربة ناجحة، لكن حجم التعاقدات مع اللاعبين المصريين لا يزال محدودًا بسبب الإمكانات المالية للأندية الأردنية، التي لا تسمح لها بالتعاقد مع عدد كبير من النجوم المصريين.

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