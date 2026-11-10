8 محظورات أمام مستثمري شركة الكرة في الزمالك.. تعرف عليها

حدد نادي الزمالك مجموعة من القرارات المحجوزة التي لا يحق للمستثمرين اتخاذها، مهما بلغت حصصهم أو نسب التصويت، وفي مقدمتها تغيير اسم النادي أو شعاره أو ألوانه، وبيع الأصول أو رهنها، ودمج النادي مع أي كيان آخر.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة كرة القدم، موضحًا أن الهدف من الخطوات المطروحة هو زيادة رأس مال الشركة وتطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وكشف مجلس إدارة الزمالك تلقي النادي عددًا من العروض الاستثمارية المتعلقة بشركة كرة القدم، مؤكدًا مناقشة بعضها ودراسة العروض الأخرى، مع عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن.