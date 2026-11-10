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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر زيدان يكشف سبب استدعاء محمود ممدوح لمنتخب مصر لأول مرة

محمود ممدوح
محمود ممدوح
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن كواليس استدعاء محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، إلى قائمة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته، استعدادًا لمواجهة مالاوي.

محمود ممدوح

وقال  زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر استدعاء محمود ممدوح بعد المستويات المميزة التي قدمها مع مودرن سبورت خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن اختيار مهاجم مودرن سبورت جاء بعد نجاحه في تسجيل 8 أهداف، وتصدره جدول ترتيب هدافي الدوري، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحه الفرصة والانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للمرة الأولى.

وتابع أن إيقاف مصطفى زيكو، مهاجم بيراميدز، لمدة 5 مباريات، ساهم في استدعاء محمود ممدوح إلى قائمة الفراعنة لمواجهة مالاوي، في ظل حاجة الجهاز الفني لتدعيم الخيارات الهجومية.

وأوضح أن علي ماهر من المدربين الذين يفضلون الاعتماد على مهاجم صريح "رقم 9" في تجاربهم التدريبية، مشيرًا إلى أن المدير الفني يراهن على نجاح محمود ممدوح، والاستفادة من قدراته التهديفية مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

محمود ممدوح الاهلي الزمالك منتخب مصر

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