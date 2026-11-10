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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكشف موقفه من عروض الاستثمار في شركة الكرة.. لا عقود حتى الآن

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

كشف مجلس إدارة الزمالك تلقي النادي عددًا من العروض الاستثمارية المتعلقة بشركة كرة القدم، مؤكدًا مناقشة بعضها ودراسة العروض الأخرى، مع عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة كرة القدم، موضحًا أن الهدف من الخطوات المطروحة هو زيادة رأس مال الشركة وتطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

يناير يحمل دفعة مالية جديدة من صفقة بيزيرا

ولا تتوقف آمال الزمالك في تجاوز أزمته المالية عند عوائد ديسمبر إذ ينتظر النادي الحصول على مليون دولار إضافية خلال شهر يناير المقبل تمثل قيمة الدفعة الثانية من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتضع الإدارة هذه الدفعة ضمن حساباتها لتوفير السيولة اللازمة واستكمال خطة سداد المستحقات المتأخرة سواء الخاصة بلاعبي الفريق الأول أو أعضاء الجهاز الفني إلى جانب الوفاء بباقي الالتزامات المالية للنادي.

وبذلك تبدو الأشهر المقبلة حاسمة في قدرة مجلس إدارة الزمالك على احتواء الأزمة خاصة مع وجود عوائد مالية منتظرة في ديسمبر ويناير يمكن أن تمنح النادي مساحة أكبر للتحرك وتخفيف الضغوط التي تحاصره

مجلس إدارة الزمالك إدارة الزمالك الزمالك

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