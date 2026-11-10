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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتعاقد مع الموسيقار يوسف عباس لتأليف موسيقى حفل الافتتاح

حسين فهمي ويوسف عباس
حسين فهمي ويوسف عباس
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن التعاقد مع الموسيقار العراقي يوسف عباس لتأليف الموسيقى الخاصة بحفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من ١١ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦، إلى جانب الموسيقى المصاحبة للفواصل والفقرات المختلفة وفعاليات السجادة الحمراء.

الموسيقار يوسف عباس

ووقّع الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، عقد التعاون مع الموسيقار يوسف عباس، الذي يتولى إعداد الهوية الموسيقية المصاحبة لحفل الافتتاح وعدد من الفعاليات الرئيسية للدورة، بما يمنح الموسيقى حضورًا مميزًا في الأجواء الاحتفالية للمهرجان، الذي يحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.

وتأتي مشاركة عباس في إطار حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على الاستعانة بتجارب فنية متنوعة تجمع بين الخبرة والإبداع، وتؤكد العلاقة الوثيقة بين الموسيقى والسينما، باعتبار الموسيقى أحد أهم عناصر التعبير الفني القادرة على تشكيل الحالة الشعورية والبصرية للأعمال والفعاليات السينمائية.

ومن جانبه، أعرب الموسيقار يوسف عباس عن سعادته الشديدة بمساهمته الفنية في الدورة السابعة والأربعين، تقديرًا لمكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتاريخه، وإيمانًا بدوره في دعم السينما والفنون وتعزيز التواصل بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد يوسف عباس من المؤلفين الموسيقيين الذين قدموا تجارب متنوعة في الموسيقى التصويرية للأعمال السينمائية والتليفزيونية العربية والدولية، حيث يجمع في مؤلفاته بين المقامات الموسيقية الشرقية والتوزيع الأوركسترالي المعاصر.

ومن أبرز أعماله الموسيقى التصويرية للمسلسل الأمريكي «High Value Target: The Hunt for Saddam»، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية، منها «تلت التلاتة» و«إعلام وراثة»، فضلًا عن تجربته في العزف على آلة العود وتوظيفها ضمن مؤلفاته الموسيقية.

وتكتسب مشاركة يوسف عباس أهمية خاصة في الدورة الحالية، التي يحتفي خلالها مهرجان القاهرة بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام ١٩٧٦، مستعيدًا محطات من تاريخه الممتد، ومواصلًا دوره في جمع صناع السينما والفنانين من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة الفن والإبداع.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي الموسيقار العراقي يوسف عباس يوسف عباس

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