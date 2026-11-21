نفى مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتك الإسكتلندي، صحة ما تردد بشأن وصفه هيثم حسن بأنه اللاعب الأكثر كراهية داخل غرفة ملابس الفريق، مؤكدًا أن التصريحات المتداولة تم فهمها بشكل خاطئ.

المدير الفني لفريق سيلتك الإسكتلندي

وقال أونيل، خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك شائعة تفيد بأن هيثم حسن كان اللاعب الأكثر كراهية في غرفة الملابس، موضحًا: «هذا غير صحيح، لم أقل ذلك».

وأضاف مدرب سيلتك أنه كان يمزح بشأن عدم شعبيته عندما كان لاعبًا، بسبب كثرة تذمره، وكذلك خلال فترة عمله مدربًا، مشيرًا إلى أن حديثه عن عدم الشعبية جاء في إطار المزاح.

وأوضح أونيل أنه سبق أن تحدث عن عدم الشعبية، وقال إن هناك لاعبًا واحدًا على الأقل لا يحظى بشعبية كبيرة، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل عن هويته، لكنه لم يكشف عن اسم اللاعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأمر كان مجرد مزاح، باستثناء حديثه عن عدم شعبيته الشخصية، مشيرًا إلى أنه كان بالفعل لاعبًا ومدربًا غير محبوب في بعض الأحيان.