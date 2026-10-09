نجم الموسم.. أحمد فهمي يستقر على اسم مسلسله الجديد في رمضان 2027

استقر النجم أحمد فهمي على اسم مسلسله الجديد «نجم الموسم»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ليبدأ العمل مرحلة جديدة من التحضيرات استعدادا لانطلاق التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل، تحت قيادة المخرج حسين المنباوي.

ويتكون مسلسل «نجم الموسم» من 15 حلقة، وينتمي إلى الأعمال الدرامية القصيرة التي تحظى بحضور ملحوظ في المواسم الرمضانية الأخيرة، ويواصل فريق العمل حاليًا التحضيرات النهائية تمهيداً لبدء التصوير.

ويعتمد المسلسل على ورشة كتابة «Exi» الخاصة بأحمد فهمي، والتي تضم ضياء محمد ومحمد عبد الله وأحمد درويش ومعتز حمادي، فيما يتولى إخراج العمل حسين المنباوي.

مسلسل «نجم الموسم»، من إنتاج سينرجي برعاية المنتج تامر مرسي، ويأتي ضمن الأعمال التي تستعد الشركة لتقديمها في موسم رمضان 2027، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي تفاصيل العمل وأبطاله المشاركين إلى جانب النجم أحمد فهمي.