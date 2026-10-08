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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور والصلوات
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور والصلوات
عبد الفتاح تركي

تتصدر إمساكية رمضان 2027 اهتمامات الكثير من المسلمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ يبحث المتابعون عن مواعيد السحور والإفطار ومواقيت الصلوات الخمس خلال أيام الشهر الكريم، بما يساعدهم على تنظيم أوقاتهم اليومية ومعرفة مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ومن المرتقب أن يكون أول أيام شهر رمضان 1448 هجريا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، وفقا للحسابات الفلكية، مع استمرار الشهر القمري 29 أو 30 يوما وفقا لنتائج رؤية الهلال، بينما يظل الإعلان الرسمي عن بداية الشهر مرتبطا بتحري هلال رمضان وفق الإجراءات المعتمدة.

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وتتضمن إمساكية رمضان 2027 الآتية مواعيد الصلوات اليومية بداية من 1 رمضان وحتى 29 رمضان، إلى جانب موعد استطلاع هلال شهر جمادى الأولى، وموعد عيد الفطر المبارك 2027 وفقا للحسابات الفلكية الواردة.

متى يبدأ شهر رمضان 2027؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 1448 هجريا سيكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ومن المتوقع أن يستمر الشهر القمري 29 أو 30 يوما وفقا لنتائج رؤية الهلال.

ويظل هذا الموعد فلكيا متوقعا، بينما يتم إعلان بداية شهر رمضان رسميا بعد تحري هلال رمضان وفق الإجراءات المعتمدة، ولذلك يرتبط الإعلان النهائي بما تقرره الجهات المختصة بعد استطلاع الهلال.

ويأتي البحث عن موعد رمضان 2027 بالتزامن مع اهتمام المسلمين بمعرفة مواعيد الإمساك والسحور والإفطار، إلى جانب مواقيت الصلوات الخمس التي تتغير تدريجيا على مدار أيام الشهر.

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متى تستطلع دار الإفتاء هلال شهر جمادى الأولى؟

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد مغرب يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، وهو الموافق 29 من ربيع الآخر لعام 1448، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا.

ويأتي استطلاع الهلال ضمن المواعيد المرتبطة بالتقويم الهجري، الذي يعتمد على الأشهر القمرية، وتترقب الجهات المختصة نتائج رؤية الهلال وفقا للإجراءات المعتمدة.

ما إمساكية رمضان 2027 كاملة؟

توضح إمساكية شهر رمضان 2027 مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء على مدار أيام الشهر، بداية من 1 رمضان وحتى 29 رمضان.

وفيما يلي مواعيد الصلوات الواردة في الإمساكية:

الأيام — الفجر — الشروق — الظهر — العصر — المغرب — العشاء.

1 رمضان — 5:13 — 6:41 — 12:09 — 3:15 — 5:38 — 6:57.

2 رمضان — 5:12 — 6:40 — 12:09 — 3:15 — 5:39 — 6:57.

3 رمضان — 5:11 — 6:39 — 12:09 — 3:16 — 5:39 — 6:58.

4 رمضان — 5:11 — 6:39 — 12:09 — 3:17 — 5:40 — 6:59.

5 رمضان — 5:10 — 6:38 — 12:09 — 3:17 — 5:41 — 6:59.

6 رمضان — 5:09 — 6:37 — 12:09 — 3:18 — 5:42 — 7:00.

7 رمضان — 5:09 — 6:36 — 12:09 — 3:18 — 5:43 — 7:01.

8 رمضان — 5:08 — 6:35 — 12:09 — 3:19 — 5:43 — 7:01.

9 رمضان — 5:07 — 6:12 — 12:09 — 3:19 — 5:44 — 7:02.

10 رمضان — 5:06 — 6:33 — 12:09 — 3:20 — 5:45 — 7:03.

11 رمضان — 5:05 — 6:33 — 12:09 — 3:20 — 5:46 — 7:04.

12 رمضان — 5:05 — 6:32 — 12:09 — 3:21 — 5:46 — 7:04.

13 رمضان — 5:04 — 6:31 — 12:09 — 3:21 — 5:47 — 7:05.

14 رمضان — 5:03 — 6:30 — 12:09 — 3:22 — 5:48 — 7:06.

15 رمضان — 5:02 — 6:29 — 12:08 — 3:22 — 5:49 — 7:06.

16 رمضان — 5:01 — 6:28 — 12:08 — 3:23 — 5:49 — 7:07.

17 رمضان — 5:00 — 6:27 — 12:08 — 3:23 — 5:50 — 7:08.

18 رمضان — 4:59 — 6:26 — 12:08 — 3:24 — 5:51 — 7:08.

19 رمضان — 4:58 — 6:25 — 12:08 — 3:24 — 5:52 — 7:09.

20 رمضان — 4:57 — 6:24 — 12:08 — 3:24 — 5:52 — 7:10.

21 رمضان — 4:56 — 6:23 — 12:08 — 3:25 — 5:53 — 7:10.

22 رمضان — 4:55 — 6:21 — 12:07 — 3:25 — 5:54 — 7:11.

23 رمضان — 4:54 — 6:20 — 12:07 — 3:26 — 5:54 — 7:12.

24 رمضان — 4:53 — 6:19 — 12:07 — 3:26 — 5:55 — 7:12.

25 رمضان — 4:52 — 6:18 — 12:07 — 3:26 — 5:56 — 7:13.

26 رمضان — 4:51 — 6:17 — 12:07 — 3:26 — 5:56 — 7:14.

27 رمضان — 4:50 — 6:16 — 12:06 — 3:27 — 5:57 — 7:14.

28 رمضان — 4:48 — 6:15 — 12:06 — 3:27 — 5:58 — 7:15.

29 رمضان — 4:47 — 6:14 — 12:06 — 3:27 — 5:58 — 7:16.

موعد شهر رمضان

ما موعد عيد الفطر 2027؟

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر المبارك 2027 سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، في حال بدأ شهر رمضان يوم 8 فبراير واستمر 30 يوما.

ومع ذلك، يُنتظر الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر بعد استطلاع هلال شهر شوال، وفق ما تقرره الجهات المختصة، ولذلك يظل الموعد الفلكي مرتبطا بالنتائج الرسمية لاستطلاع الهلال.

ما هو التقويم الهجري وكيف يعتمد على الأشهر القمرية؟

يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرا.

وتتمثل شهور التقويم الهجري في: «1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادي الأول - 6 جمادي الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذي القعدة - 12 ذي الحجة».

ويختلف التقويم الهجري عن التقويم الميلادي في أن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بنحو 10 إلى 12 يوما تقريبا، ولذلك يتقدم شهر رمضان كل عام في التقويم الميلادي.

لماذا تتغير مواعيد رمضان كل عام في التقويم الميلادي؟

يرتبط اختلاف موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي بطبيعة التقويم الهجري القائم على الأشهر القمرية، إذ إن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بنحو 10 إلى 12 يوما تقريبا.

وبناء على ذلك، يتقدم شهر رمضان كل عام في التقويم الميلادي، بينما تظل معرفة بداية الشهر مرتبطة باستطلاع الهلال والإعلان الرسمي عن بداية الشهر الفضيل.

شهر رمضان 2027

وتوفر إمساكية رمضان 2027 للمتابعين مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء خلال أيام الشهر، وهو ما يجعلها من أبرز الموضوعات التي يزداد البحث عنها مع اقتراب شهر رمضان، خاصة لمعرفة مواعيد السحور والإفطار وتنظيم أوقات اليوم خلال الشهر الكريم.

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