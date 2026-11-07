أمريكي يقاضي «أوبن إيه آي» متهماً «شات جي بي تي» بتقديم إرشادات لزوجته لتسميمه

رفع رجل من ولاية نورث كارولاينا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي»، متهماً برنامج «شات جي بي تي» بتقديم إرشادات تفصيلية لزوجته المنفصلة عنه بشأن كيفية تسميمه، بما في ذلك أنواع المواد والجرعات وطرق إخفائها عن جهات إنفاذ القانون.

وذكر جيمس جيتس، من مدينة شارلوت، أنه تعرض لوعكة صحية شديدة في يوليو 2025، قبل أن يتعافى لاحقاً، مشيراً إلى أنه عثر بعد ذلك على مذكرة مكتوبة بخط يد زوجته شيريل هاريس جيتس، تضمنت إشارات إلى خطة التسميم وتذكيراً بحذف سجل محادثاتها مع البرنامج.

وتتهم الدعوى، التي رُفعت في أكتوبر أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، التطبيق بأنه معيب وشجع الزوجة على تنفيذ مخططها، ما تسبب له في أضرار جسدية ونفسية بالغة.

وبحسب الدعوى، بدأت الزوجة استخدام «شات جي بي تي» مطلع عام 2025 لأغراض تتعلق بالعمل، قبل أن تتوسع في الاستعانة به في شؤون حياتها اليومية، ثم مشاركة مشكلاتها الزوجية معه. وتزعم الدعوى أن البرنامج عزز شكوكها تجاه زوجها، وأنها طلبت منه معلومات عن مواد سامة وجرعاتها، وكيفية إخفائها في المشروبات والأطعمة، فضلاً عن الاستفسار عن نبات الدفلى السام وإمكانية اكتشافه خلال تشريح الجثة. كما اتهمت الدعوى البرنامج بتقديم معلومات حول خلط بعض الأدوية وإخفاء طعم المواد السامة، والإشارة إلى أماكن يمكن شراء بذور الخروع منها دون الكشف عن هوية المشتري.

وأفاد جيتس بأنه عانى خلال الواقعة الصحية في يوليو 2025 تسارع ضربات القلب والارتعاش الشديد والتوتر، لدرجة عجزه عن مغادرة الأريكة لعدة أيام. كما ذكر أنه سجل مقطع فيديو لنفسه وهو يسكب مشروب الطاقة الخاص به في كوب، بعدما تركه مفتوحاً على طاولة المطبخ أثناء وجود زوجته بالمنزل، للاشتباه في احتمال إضافة مادة إليه. وأشارت الدعوى إلى أن الشرطة عثرت خلال تفتيش المنزل على أدوات منها محاقن وقطارات سوائل وميزان وقفازات، فضلاً عن عمليات بحث عن محاقن في سجل مشتريات الزوجة. وكانت الزوجة قد اعتُقلت في أكتوبر 2025 ووجهت إليها تهمتا الشروع في القتل وتلويث الطعام أو الشراب بمادة خاضعة للرقابة، قبل أن يسقط الادعاء العام التهم لاحقاً لعدم كفاية الأدلة.

من جانبها، أكدت «أوبن إيه آي» أن السلامة تمثل أولوية قصوى لديها، مشيرة إلى أنها حظرت الزوجة من استخدام المنصة، وأنها تعمل مع خبراء في الصحة النفسية لتعزيز قدرة «شات جي بي تي» على رصد مؤشرات الضيق النفسي وتوفير موارد المساعدة وخطوط الدعم المحلية. وتتهم الدعوى الشركة بالإهمال، وتطالب بتعويضات لم تحدد قيمتها، فيما أوضح جيتس أنه منفصل عن زوجته ويحصل حالياً على حضانة مؤقتة للأ