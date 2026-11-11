مخاوف انحسار طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع المستثمرين إلى الأسهم الدفاعية

تزايد إقبال المستثمرين على الأسهم الوقائية الدفاعية، التي يرون فيها وسيلة للتحوط من تقلبات الأسواق وتراجعها، وسط تصاعد المخاوف من انحسار موجة الصعود القوية التي غذّتها طفرة الذكاء الاصطناعي، في تحول واضح في توجهات الاستثمار بالأسهم على مستوى العالم.

الأسهم الدفاعية أو الوقائية هي أسهم الشركات التي تحافظ منتجاتها وخدماتها على مستوى طلب مستقر نسبيًا حتى في فترات التباطؤ الاقتصادي أو تراجع الأسواق، ولذلك يلجأ إليها المستثمرون لتقليل مخاطر محافظهم الاستثمارية والحد من الخسائر المحتملة خلال التقلبات، منها الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والأدوية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المستثمرين باتوا يقبلون بقوة على شراء ما يطلق عليه "الأسهم الوقائية"، التي تخص عدد من القطاعات مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، والرعاية الصحية، والمرافق العامة، الأمر الذي دفع أسعار أسهمها إلى الصعود بصورة ملفتة خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن المستثمرين يفضلون مثل هذه القطاعات في أوقات عدم اليقين نظراً لاستقرار إيراداتها.

وبينت الصحيفة أن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (إم إس سي آي) للسلع الاستهلاكية الأساسية عالمياً، حقق في أكتوبر الماضي أكبر مكسب شهري له منذ عام 1998، مرتفعاً بنسبة 10.6 في المائة.

وشهد مؤشر الرعاية الصحية، الذي تصدره المؤسسة نفسها، ثاني أكبر مكسب شهري له في هذا القرن مرتفعاً بنسبة 9.8 في المائة، وهي زيادة لم يتجاوزها سوى تلك التي حدثت في بداية جائحة "كوفيد-19"، وقد حافظ كلا القطاعين على هذه المكاسب خلال شهر نوفمبر حتى الآن.

وفي المقابل، تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم التكنولوجيا العالمية بأكثر من 13 في المائة منذ بداية شهر أكتوبر. ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن كبير استراتيجيي السوق في زيورخ، جاي ميلر، قوله: "فقدت أسهم التكنولوجيا بريقها"، مضيفاً أن المستثمرين يسعون الآن إلى "تنويع محافظهم"، وهو ما دفعهم إلى "تحويل استثماراتهم نحو قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية وغيرها من قطاعات السوق".

وكانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي قادت صعود الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، قد تعثرت في أكتوبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد لا يحقق الأرباح المتوقعة.

وتفاقمت هذه المخاوف الأسبوع الماضي عقب تحقيق الحزب الديمقراطي انتصارات واسعة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وانتخابات حكام الولايات. وقد أدى ذلك إلى موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا العالمية، مدفوعة بتوقعات بأن يسعى الحزب الديمقراطي إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت ذاته، ومن بين الأسهم الوقائية التي حققت أداءً قوياً، ارتفع سهم "وول مارت" بأكثر من 15 في المائة، بينما صعدت أسهم كل من "بروكتر آند جامبل"، و"كوكاكولا" بأكثر من 10 في المائة، وذلك منذ أن بلغ مؤشر "ناسداك 100"، الذي يقيس أداء كبرى الشركات التكنولوجية، ذروته في السادس من أكتوبر.

وأشار محللون في مؤسسة "سيتي بنك" إلى أن التحول نحو الأسهم الوقائية كان "حاداً"، مضيفين أن هذه المجموعة من الأسهم قد تواصل تفوقها في الأداء مقارنة بالأسهم الأكثر ارتباطاً بالدورات الاقتصادية خلال العام المقبل.

وفي مذكرة للعملاء أصدرتها سيتى، قالت رئيسة استراتيجية الأسهم الأوروبية في "سيتي"، بياتا مانثي: "لقد اتسعت هوامش الائتمان، وتباطأت وتيرة مراجعات الأرباح، وتراجع التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي بشكل حاد... لا سيما في أعقاب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة". و

جاء ذلك في معرض توضيح مانثي لقرار خفض التوصية بشأن أسهم التكنولوجيا الأمريكية والعالمية من مستوى "أعلى من المؤشر القياسي" إلى مستوى "محايد".

ومن جانبه، أشار رئيس استثمارات الأصول المتعددة في شركة "أولسبرينج" للاستثمارات، ماتياس شايبير، إلى أن تشديد السياسات النقدية عالمياً هذا العام، إلى جانب مؤشرات على استمرار التضخم، دفعاه إلى "تقليص الانكشاف الكبير والمكثف على قطاع التكنولوجيا" والالتفات إلى زيادة الاستثمار في الأسهم الوقائية.

وذكر كبير الاستراتيجيين في شركة "بيكتيت" لإدارة الأصول، لوكا باوليني، أن الشركة "تتبنى توجهاً أكثر دفاعياً" في استثماراتها في الأسهم، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الفائدة، متجهة نحو قطاعات "أقل ارتباطاً بالدورة الاقتصادية" مثل قطاع الرعاية الصحية.

وقد ساهم هذا التوجه نحو "الأسهم الوقائية" في تحلي المؤشرات الأوروبية بالصمود خلال موجة بيع أسهم التكنولوجيا، نظراً لأن السوق الأوروبية تضم حصة أكبر من هذه القطاعات مقارنة بالسوق الأمريكية. وفي هذا السياق، رفعت بياتا مانثي من "سيتي" توصيتها يوم الاثنين بشأن الأسهم الأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة)، نظراً لانخفاض انكشاف أوروبا على قطاع التكنولوجيا.

يشار إلى أن مؤشر "ناسداك 100" المركب للأسهم التكنولوجية قد تراجع بأكثر من 2 في المائة منذ بداية شهر نوفمبر، في حين ارتفع مؤشر "ستوكس أوروبا" بنسبة 1.5 في المائة.

وأفادت "فاينانشيال تايمز" بأنه مع تزايد التقلبات في الأسواق الأسبوع الماضي، طالت عمليات البيع أيضاً أسهم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية؛ وهو ما اعتبره البعض في السوق إشارة تحذيرية بأن "الأسهم الوقائية" قد تكون هي الأخرى عرضة لموجة بيع حادة.

وأوضح شايبير، من شركة "أولسبرينج"، أنه على الرغم من أن حيازة الأسهم الوقائية والمراهنة ضد أسهم التكنولوجيا كانت استراتيجية مربحة خلال الأسبوعين الماضيين، فإن هذا المسار "قد يشهد انعكاساً في معنويات السوق".

وأضاف قائلاً: "تتداول القطاعات الوقائية حالياً عند تقييمات مرتفعة للغاية، في حين شهدت بعض قطاعات التكنولوجيا تراجعاً حاداً في أسعارها... لذا، فإن الأمور قد تسير في كلا الاتجاهين".

ومع ذلك، يرى آخرون أن تحولاً طويل الأمد في اتجاهات السوق التي سادت في السنوات الأخيرة ربما يكون قد بدأ بالفعل. ويعتبر رئيس قسم القيمة العالمية في شركة "فيرست إيجل" للاستثمارات، ماثيو ماكلينان، أن موجة البيع التي شهدتها أسهم التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي تُعد "تذكيراً بأن الابتكار التحولي والعوائد الاستثمارية الجذابة ليسا بالضرورة شيئاً واحداً".

ويعتقد ماكلينان أن المستثمرين "سيوجهون اهتمامهم بشكل متزايد نحو قطاعات في السوق لم تحظَ بالقدر الكافي من الانتباه، حيث تبدو التقييمات أكثر منطقية، وتظل الأسس الجوهرية للأعمال سليمة".