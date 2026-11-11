رئيس الوزراء الكندي يلتقي الرئيس الصيني الأسبوع المقبل

يلتقى رئيس الوزراء الكندى مارك كانى مع الرئيس الصينى شى جين بينج الأسبوع القام على هامش قمة التعاون الإقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادىء التى ستعقد فى مدينة شينزين بالصين .

ونقل راديو كندا الدولي، اليوم الأربعاء، عن كارنى قوله، في مؤتمر صحفي عقده في مونتريال، إنه سيتناول مسألة التدخل الأجنبي في كندا .. مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لإجراء محادثات مباشرة وصريحة حول قضايا تتعلق بالأمن والاقتصاد.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي أنه سيناقش أيضًا مع الرئيس شي الوضع الأمني ​​العالمي والشراكة الاقتصادية بين البلدين التي تخضع لضوابط وقائية.

واكد أن المخاطر الأمنية المرتبطة بالشراكة بين كندا والصين أقل بكثير جدًا من تلك المرتبطة بالشراكة بين الصين والولايات المتحدة.

يذكر أن آخر لقاء جمع بين كارني وشي كان في شهر يناير الماضي، كما التقيا خلال قمة "أبيك" (APEC) العام الماضي، وهو ما كان يمثل أول لقاء رسمي بين قادة كندا والصين منذ عام 2017.

وقد ركزت حكومة كارني على إعادة بناء العلاقات بين كندا والصين، لا سيما من خلال تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.