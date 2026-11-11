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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن استهداف سفينة شحن محملة بأسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن محملة بأسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم استهداف ثلاث محطات كهرباء فرعية في كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وفي بلدتي ماياكي وأوساتوفو بمقاطعة أوديسا.

وفي وقت لاحق؛ أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف محطتي كهرباء وسفينة تحمل شحنات عسكرية ووقودا للقوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه بعد ظهر اليوم، استهدفت غارات جوية محطتين فرعيتين للكهرباء في بلدتي نيجين وسوسنيتسيا في منطقة تشيرنيغوف، واللتين كانتا تدعمان شركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وأشارت إلى تعرض سفينة شحن جافة تحمل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في مياه البحر الأسود، على بعد 7 كيلومترات جنوبي غربي أوديسا.

وأضافت أن مركز إيبيسنتر اللوجستي في مدينة كيروفوغراد (كروبيفنيتسكي)، حيث يتم تخزين وتوزيع الشحنات العسكرية، تعرض لأضرار جراء غارات.

روسيا أوكرانيا البحر الأسود وزارة الدفاع الروسية

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