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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

داليا الحزاوي: كثافة التقييمات المدرسية ترهق الطلاب وأولياء الأمور وتحتاج إلى مزيد من المرونة

داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر
داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر
محمود زيدان

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن أولياء الأمور لا يعارضون نظام التقييمات المدرسية، بل يدعمونه باعتباره وسيلة للتعرف على نقاط الضعف لدى الطلاب والعمل على معالجتها، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في المغالاة في كثافة التقييمات، بما يؤثر على قدرة الطلاب على استيعاب الدروس الجديدة وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأوضحت الحزاوي، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أن رد وزير التربية والتعليم على شكاوى أولياء الأمور بشأن كثافة التقييمات، جاء بالتأكيد على أنها خطوة إيجابية ولها فوائد كبيرة، ومطبقة في مختلف دول العالم، مطالبًا أولياء الأمور بتحمل بعض الضغوط لحين الاعتياد على النظام.

وأضافت أن التطبيق الحالي يشهد كثافة ومغالاة في التقييمات، إذ يجد الطالب نفسه مطالبًا بأداء تقييمات متكررة بالتزامن مع تلقي الدروس الجديدة، وهو ما يشكل عبئًا على قدرته على التحصيل الدراسي وممارسة الأنشطة والحياة الاجتماعية.

وانتقدت عدم قبول أعذار غياب الطلاب عن التقييمات إلا بتقديم مستند طبي موثق من التأمين الصحي، معتبرة أن هذا الإجراء يفتقر إلى المرونة ويشكل عبئًا إضافيًا على أولياء الأمور، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانتشار نزلات البرد، لا سيما بين الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة أو المصابين بأمراض مزمنة.

وشددت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، على ضرورة توفير قدر أكبر من المرونة في تطبيق نظام التقييمات، والتعامل مع الأعذار المرضية بصورة أكثر تيسيرًا، بما يحقق التوازن بين متابعة المستوى الدراسي والحفاظ على صحة الطلاب.

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