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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شردي: الهلال الأحمر يواصل دعم غزة رغم عرقلة المساعدات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

أشاد الإعلامي محمد شردي بجهود الهلال الأحمر المصري في مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم محاولات الجانب الإسرائيلي عرقلة دخولها ومنع وصولها إلى الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة من الحرب.

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، إن قوافل «العزة والكرامة» تواصل عملها لدعم الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن العاملين بالهلال الأحمر المصري يواصلون أداء مهامهم في ظل الظروف الجوية الصعبة والأمطار والبرد.

وأضاف أن أماكن الإيواء التي أعدتها الحكومة المصرية تعمل وتستقبل الفلسطينيين، إلى جانب استمرار تشغيل المطابخ وتوفير الوجبات الغذائية، فضلًا عن وجود مدارس تعمل في إطار الجهود الرامية إلى مساندة أهالي القطاع.

وأكد أن مصر تحاول مواصلة دعم الفلسطينيين وتوفير ما يساعدهم على مواجهة الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات الأساسية، واستمرار معاناتهم من آثار الحرب والدمار.

وأشار شردي إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة مع دخول فصل الشتاء، في ظل وجود أعداد كبيرة من السكان داخل منازل مدمرة أو أماكن إيواء تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والأمطار، فضلًا عن نقص الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي.

ولفت إلى أن الفلسطينيين، الذين يقدر عددهم بنحو مليونين ونصف المليون شخص، تعرضوا لمعاناة شديدة على مدار عامين، معتبرًا أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث يمثل موقفًا سلبيًا غير مسبوق، وستظل آثاره مسجلة في تاريخ المجتمع الدولي.

ووجه شردي التحية إلى الهلال الأحمر المصري والعاملين في قوافل المساعدات، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الإنساني للفلسطينيين، حتى يتمكنوا من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها داخل القطاع.

الهلال الأحمر المصري مساعدات غزة قوافل العزة والكرامة قطاع غزة

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