مراكز شباب الجيزة جاهزة لعرض مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

وجّه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، جميع إدارات ومراكز الشباب على مستوى المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى والانتهاء من تجهيز أماكن مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين عبر الشاشات العملاقة.

وذلك في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بشأن توفير أفضل الخدمات للجماهير خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأكد الصبروط ضرورة تجهيز مقار المشاهدة بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للجماهير، مع التأكد من جاهزية الشاشات وأنظمة الصوت والإضاءة، وتوفير أماكن جلوس منظمة، والاهتمام بأعمال النظافة والتنسيق العام، إلى جانب الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مراكز الشباب أصبحت منصات مجتمعية متكاملة تستقبل المواطنين في مختلف المناسبات الوطنية والرياضية، بما يعكس الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة في دعم التجمعات الإيجابية وتعزيز روح الانتماء وتشجيع المنتخب الوطني.

ودعت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة جماهير الكرة المصرية إلى التواجد بمراكز الشباب والاستمتاع بالأجواء الحماسية وسط تنظيم متميز وخدمات متكاملة، لمؤازرة منتخب مصر في مشواره بكأس العالم، في أجواء تجمع بين المتعة والأمان وروح التشجيع الحضارية.