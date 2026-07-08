رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع امتحانات الثانوية بلجنة فتيات السيوف

اختتم طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، التي انطلقت في السابع من يونيو الماضي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الأدب والنصوص بجميع لجان المنطقة.

ختام امتحانات العلمي اليوم

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، حيث تفقد لجنة فتيات السيوف، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، وسط أجواء مستقرة ومنظمة بجميع لجان المنطقة.

وأكد فضيلته انتظام أعمال الامتحانات، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويوفر لهم الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وراحة، مع استمرار المتابعات الميدانية والإلكترونية بجميع اللجان الأزهرية.