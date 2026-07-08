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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتهاء اجتماعات الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط واعتماد القوائم المالية لـ3 أعوام

الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط
أ ش أ

انتهت يوم الأحد الموافق 5-7-2026 أعمال اجتماعات الجمعية العمومية العادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي الهيئة الوطنية للصحافة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستعرض أحمد كمال رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال الأعوام المالية 2021-2022 و2022-2023 و2023-2024.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، في كلمته، حرص الهيئة الوطنية للصحافة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، واعتماد القوائم المالية المتأخرة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على حل المشكلات المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات، كما تواصل دعم وكالة أنباء الشرق الأوسط في إجراءات استثمار أصولها.

ودعا إلى التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام، ومعالجة الثغرات المتراكمة لوقف نزيف الخسائر، وتحسين الأوضاع المالية والإدارية للحفاظ على كيان الوكالة.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات في ضمان سلامة أعمال المؤسسات، والتأكد من سلامة المراكز المالية وفقًا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية، بما يدعم استمرار المؤسسات في أداء رسالتها التثقيفية والتنويرية.

وشهدت أعمال الجمعية العمومية مناقشات اتسمت بالشفافية، وانتهت إلى اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن الأعوام المالية 2021-2022 و2022-2023 و2023-2024، مع إثبات جميع ملاحظات أعضاء الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة تلك الملاحظات، وتحديد المسؤوليات وآليات تصويبها، على أن يتم عرض تقرير بالنتائج على الهيئة الوطنية للصحافة خلال شهر، مع إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة منه.

وضمت الجمعية العمومية برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وعضوية كل من: علاء ثابت، وحمدي رزق، والمستشار عادل بريك، والدكتور محمد توفيق، وسامح الفخراني، والدكتور عادل مبروك، ومجدي البدوي، ومصطفى أبوزيد، ومحمد حسن، ومحمد يوسف، ووليد عبد النبي، وخالد نجيب، وحسن زكريا، وكريم علي.

كما حضر الاجتماع كل من: مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشؤون الاستثمارات والمشروعات، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ومن الجهاز المركزي للمحاسبات حضر كل من: أمل عسكر، ومحمد أمين حسين، وهناء إسماعيل، ونهى أحمد بدر، وإيناس يوسف، ورانيا نبيل.

كما شارك في الاجتماع أحمد كمال رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأعضاء مجلس الإدارة.

اجتماعات الجمعية العمومية أنباء الشرق الأوسط

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