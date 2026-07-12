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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية أوقاف أسوان تواصل فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بالمسجد الجامع

جهود دينية
جهود دينية
محمد عبد الفتاح
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تواصل مديرية أوقاف أسوان فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بالمسجد الجامع بكورنيش النيل، إلى جانب مختلف مساجد المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وبإشراف الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وبالتعاون مع مجلس إدارة المسجد الجامع.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف ببناء وعى النشء، وتنمية القيم الدينية والوطنية لدى الأطفال، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

أجواء تربوية وإيمانية

شهدت إحدى فعاليات النشاط الصيفى ترديد الأطفال لسورة الضحى فى أجواء يسودها الخشوع والتفاعل، تحت إشراف الشيخ سعيد عبد الستار، إمام المسجد الجامع، وبمشاركة نخبة من الأئمة والمحفظات حيث يهدف البرنامج إلى ترسيخ الحفظ الصحيح لكتاب الله، وتنمية مهارات التلاوة ، وغرس القيم الإيمانية والأخلاقية فى نفوس النشء.

تنمية الوعى وبناء الشخصية

ويأتى النشاط ضمن برنامج متكامل يجمع بين تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم أحكام التلاوة، وتقديم الدروس التربوية والهادفة التى تسهم فى بناء شخصية الطفل، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال، بما يحقق رسالة المسجد فى إعداد أجيال واعية ومستنيرة.

تقديم الفعالية

ويقدم هذه الفعالية الشيخ أحمد محمد محمد إبراهيم إمام بإدارة أوقاف المركز بهدف تبسيط معانى السورة للأطفال ، وتشجيعهم على الحفظ والتدبر فى إطار منهج تربوى يجمع بين التعليم والتوجيه.

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