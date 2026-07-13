وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي مصر إيطاليا لبحث التعاون

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، لبحث أوجه التعاون بشأن عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ويُسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وشهد اللقاء استعراض عددًا من المشروعات السياحية والفندقية التي تنفذها شركة مصر إيطاليا، فضلاً عن مناقشة عدد من فرص الشراكة الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة بما يعزز حجم الاستثمارات ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي.

وفي هذا الإطار، شددت الوزيرة على أن الاستثمار السياحي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية بالمدن الجديدة، في ظل ما تمتلكه تلك المدن من مقومات واعدة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الفندقية والسياحية المتكاملة، بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده المدن الجديدة.

كما استعرض مسئولو الشركة مقترحًا لعدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والتوسع في تنفيذ المشروعات الفندقية والعمرانية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، باستمرار التنسيق بين الوزارة والشركة لدراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بعدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي، ويدعم التوسع في إقامة المشروعات المتكاملة.