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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 10 سنوات من الإعداد.. مصر تدشن التطبيق الفعلي لمنظومة TIR

احمد الوكيل
احمد الوكيل
ولاء عبد الكريم
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أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن توقيع اتفاقية الضامن بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، يمثل نقطة تحول مهمة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر، ويعكس الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية، وممثلي مجتمع الأعمال، والمنظمات الدولية، والسفراء، ووسائل الإعلام المصرية والدولية.

وقال الوكيل إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الطرق والمحاور والموانئ الحديثة، بما يدعم حركة التجارة الدولية، ويحفز الصادرات المصرية، ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية يمثل تتويجًا لجهود امتدت لأكثر من عشر سنوات، بدأت بدراسة أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وصولًا إلى صدور القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2020 بانضمام مصر إلى اتفاقية TIR، ثم استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية الضامن، إيذانًا ببدء التطبيق الفعلي للمنظومة في مصر.

وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية انضم إلى الاتحاد الدولي للنقل البري ليكون الممثل الرسمي لمصر والضامن المحلي لتطبيق الاتفاقية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، بما يضمن تنفيذ المنظومة وفقًا للمعايير الدولية ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة إجراءات النقل والتجارة عبر الحدود.

وأشار إلى أن الاتحاد عمل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري واتحاد الغرف التركية، على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرية على تطبيق منظومة TIR، إلى جانب التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعداد جيل جديد من السائقين الدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البري ودعم اندماج مصر في سلاسل التجارة العالمية.

احمد الوكيل اتحاد الغرف تيرا الاتفاقية

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