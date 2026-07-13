تداولات سوق الصرف الأجنبي في نيجيريا تهبط 46% خلال أسبوع

أظهر تقرير لمنصة تداول الأوراق المالية النيجيرية، اليوم /الاثنين/، تراجع حجم التداول في سوق الصرف الأجنبي الرسمي في البلاد بنسبة 46.57% خلال الأسبوع الماضي ليهبط إلى 1.631 مليار دولار، مقارنة بـ3.053 مليار دولار في الأسبوع السابق عليه، مسجلًا أكبر انخفاض أسبوعي في حجم التداول منذ بداية العام.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن المنصة أن قيمة التراجع الأسبوعي بلغت نحو 1.421 مليار دولار، في ظل انكماش متزامن في نشاط السوق الفورية والعقود الآجلة، بعد الزخم القوي الذي شهدته السوق خلال الأسبوع الأول من يوليو.

كما انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى 326.22 مليون دولار مقابل 610.60 مليون دولار في الأسبوع السابق، بتراجع بلغ 284.38 مليون دولار يوميًا، وهو ما يعكس تراجع الطلب على العملات الأجنبية من جانب البنوك والعملاء خلال أيام التداول الخمسة.

وأشار التقرير إلى أن حجم تداول العقود الآجلة للنقد الأجنبي تراجع بنسبة 45.19% خلال الأسبوع، ليبلغ 51.22 مليون دولار مقارنةً بـ93.45 مليون دولار في الأسبوع السابق.

كما انخفض متوسط التداول اليومي إلى 10.24 مليون دولار مقابل 18.69 مليون دولار في الأسبوع السابق.

وقال محللون "إن التراجع في أحجام التداول يعكس انخفاض الطلب على تمويل الواردات، إلى جانب تراجع نشاط التعاملات بين البنوك، فضلاً عن انحسار الطلب المعتاد من الشركات بعد النشاط المكثف الذي صاحب بداية الربع السنوي الجديد".