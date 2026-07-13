حسين الشحات يهنئ محمد النني بعيد ميلاده

حرص نجم الاهلي حسين الشحات علي تهنئة الاعب محمد النني بمناسبه عيد ميلاده و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

و شارك الشحات صوره برفقة محمد النني و علق كاتبا:كل سنة و انت طيب يا حبيبي.

وكان قد أعلن محمد النني، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، رحيله رسميا عن الفريق، بعد انتهاء الموسم، بعد تجربة استمرت لموسمين في النادي.



ووجه النني رسالة شكر ووداع عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أعرب خلالها عن امتنانه لجميع من ساهموا في رحلته داخل النادي، سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الإدارة، كما خص جماهير الجزيرة بالشكر على دعمها المتواصل طوال فترة وجوده مع الفريق.

وأكد اللاعب أن رحلته مع الجزيرة وصلت إلى محطتها الأخيرة، مشيرًا إلى تطلعه لخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، مع تمنياته للنادي بالتوفيق والنجاح في استحقاقاته القادمة.

وكان النني قد انضم إلى صفوف الجزيرة في صيف 2024 عقب انتهاء عقده مع أرسنال، في صفقة انتقال حر.

أرقام النني

وخلال مشواره مع الفريق الإماراتي، خاض 60 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية.