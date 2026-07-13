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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الرياض السعودي: المؤشرات إيجابية في صفقة تريزيجيه.. وننتظر رد الأهلي النهائي

تريزيجيه
تريزيجيه
حسن العمدة
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كشف بندر المقيل، رئيس نادي الرياض السعودي، عن وجود تطورات إيجابية في المفاوضات الجارية مع النادي الأهلي للتعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه"، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد المقيل، في تصريحات لقناة العربية، أن ناديه ينتظر الرد النهائي من الأهلي على العرض المقدم لضم اللاعب، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد حسمًا للصفقة.

وقال رئيس نادي الرياض: "ننتظر الرد النهائي من الأهلي على عرضنا مساء الاثنين، والمؤشرات حتى الآن إيجابية، ونتمنى أن تشهد المفاوضات تطورات جديدة".

وأوضح أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الصفقات تمنح النادي صاحب عقد اللاعب مهلة للرد على العرض، مضيفًا: "حين يتقدم أي نادٍ بعرض رسمي لضم لاعب، يكون من حق النادي الآخر دراسة العرض قبل اتخاذ قراره".

واختتم المقيل تصريحاته بالتأكيد على أن نادي الرياض لم يفتح باب التفاوض مع تريزيجيه حتى الآن، موضحًا: "الأولوية حاليًا هي التوصل إلى اتفاق مع الأهلي، باعتباره الطرف الذي يمتلك عقد اللاعب، وبعد إنهاء الاتفاق الرسمي سنبدأ التفاوض مع تريزيجيه بشأن تفاصيل التعاقد".
 

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