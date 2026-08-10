الاتحاد الإفريقي يبحث مع السفير البريطاني تطورات القرن الإفريقي والحوار الاستراتيجي

استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، صباح اليوم، السفير البريطاني والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، دارين ويلش، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وركزت المباحثات على التطورات في منطقة القرن الإفريقي، إلى جانب التحضيرات للحوار الاستراتيجي المرتقب بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية.

ويأتي اللقاء، وفق بيان الاتحاد الأفريقي، في سياق العلاقات والشراكة القائمة بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المتحدة، التي تشمل التعاون في مجالات السلم والأمن والتنمية والتجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى معالجة الأزمات والنزاعات وتعزيز الاستقرار في القارة.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على دفع الأولويات المشتركة، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المتحدة.