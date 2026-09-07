وزير الخارجية يطالب بالإسراع في الإفراج عن البحارة المحتجزين قبالة سواحل الصومال

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أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لنظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.

كما جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج خلال لقائه اليوم الاثنين مع نظيره الصومالي على هامش أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بالقاهرة- تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها، وأهمية مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أخذا في الاعتبار المشاركة المصرية بالبعثة.

كما طلب وزير الخارجية مواصلة بذل كافة الجهود للإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية وضمان سلامتهم، ومواصلة انخراط السلطات الصومالية في هذه الأزمة، والعمل على إطلاق سراحهم.