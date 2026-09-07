بانضمام الصومال.. 50 دولة إفريقية تصدق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية

أ ش أ

أودعت جمهورية الصومال الاتحادية وثيقة تصديقها على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، لتصبح بذلك الدولة الخمسين الطرف في هذه الاتفاقية.

ورحبت أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإتمام انضمام الصومال رسميا، متطلعة إلى العمل مع الحكومة والجهات المعنية لدفع عجلة التنفيذ وتمكين الشركات الصومالية من الاستفادة من فرص السوق القارية.

وقالت الأمانة "إنه بذلك، فإن جميع الدول الإفريقية وعددها 54 دولة وقعت الاتفاقية، وبتصديق الصومال عليها أصبحت 50 دولة رسميا طرفًا فيها على الطريق نحو سوق قارية واحدة".

ويعزز تصديق الصومال الالتزام الأفريقي الجماعي بإنشاء سوق قارية متكاملة وتوسيع فرص التجارة والاستثمار والازدهار المشترك في جميع أنحاء أفريقيا.